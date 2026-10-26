Dossier saharien : Passe d’armes entre « frères de combat »

« Il n’était qu’un assistant de policier à Es-Smara. Il assistait, comme la majorité des Sahraouis, probablement par curiosité, à la contestation. Mais il n’a jamais occupé de rôle de responsabilité ni eu de statut particulier dans l’organisation du soulèvement Ezzmala » de juin 1970, affirme B-M. Sayed, frère du fondateur du Polisario, selon Yabiladi qui a consulté des enregistrements audios faits dans ce sens. Il insiste sur le fait que « le véritable leader de ce mouvement était Mohamed Sidi Brahim Bassiri », disparu depuis août 1970.

Le Front évoque parfois le sort de M. Bassiri pour exercer une pression sur l’État espagnol. Ainsi, en novembre 2016, le Polisario avait annoncé son intention de déposer des plaintes contre l’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos I (1975-2014), auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme pour « génocide sur la population sahraouie » et pour avoir « empêché l’autodétermination » au Sahara occidental. Le mouvement réagissait alors à la décision de la justice espagnole de rouvrir le dossier des poursuites contre B. Ghali pour « génocide et crimes contre l’humanité ».

Dans ses déclarations audios, relève encore Yabiladi, B-M. Sayed affirme également que B. Ghali n’a ni été emprisonné ni torturé par l’armée espagnole à cause de sa participation au soulèvement de juin 1970.

Le responsable sahraoui critique également le bilan militaire et diplomatique du Polisario, sans imputer directement ces échecs à B. Ghali. Cet étalage intervient à l’heure où le Polisario s’apprête à organiser son 17e congrès. B-M. Sayed cherche à affirmer sa position, nourrissant depuis longtemps l’ambition de diriger un jour le Polisario. Lors du 16e congrès tenu en janvier 2023 en Algérie, B. Ghali avait fait le plein des voix face à M-B. Sayed.

Dans les camps de Tindouf, ces audios ont relégué au second plan le projet de résolution présenté par l’administration Trump. Les enregistrements suscitent de nombreux commentaires parmi les Sahraouis sur les réseaux sociaux.

Avant de devenir président du « parlement sahraoui », B-M. Sayed a été conseiller de B. Ghali pendant plusieurs années. Tous deux appartiennent à la même tribu : les Rguibates du Sahel.