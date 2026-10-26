Le Sahel s’invite au Maghreb : Rabat et Alger s’impliquent

Cette visite a pour objectif de « renforcer le partenariat stratégique et consolider les relations de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire », selon la même source.

Durant son séjour, la délégation malienne a été reçue au siège de l’état-major général des FAR par le général de division Ahmed Laghlid, chef du 5e Bureau (renseignement militaire), rapportent les médias depuis Bamako. Les discussions ont porté sur le partage d’expériences et d’expertises en sécurité militaire, ainsi que sur la formation des unités spécialisées. Ces échanges visent à renforcer la coopération entre les deux armées dans des domaines clés pour leurs missions respectives.

Dans le cadre de cette visite, la délégation malienne a également visité le Centre d’instruction de sécurité et de défense, où elle a assisté à des présentations sur la formation des officiers et sous-officiers dans le domaine de la sécurité militaire.

Pour rappel, le Maroc et le Mali avaient tenu, en février dernier à Bamako, la première réunion de leur commission militaire mixte. Plus récemment, le 7 octobre, l’inspecteur général des FAR, le général Mohammed Berrid, avait reçu une délégation de l’armée malienne.

Alger tourné vers le Niger

A signaler aussi que les deux Chambres du Parlement algérien ont donné leur feu vert, dimanche, à la décision du président Abdelmadjid Tebboune de déployer des troupes au Niger. D’après des sources françaises, l’armée algérienne devrait s’installer à Madama, ancien avant-poste de l’armée française situé dans le désert nigérien. Sise au nord du Niger, près de la frontière avec la Libye, cette base avait été conçue par l’armée française dans le cadre de l’opération Barkhane, initiée le 1er août 2014 et achevée officiellement le 9 novembre 2022. Cette opération ciblait les groupes jihadistes et visait à renforcer la sécurité dans la région du Sahel. L’Algérie et le Niger ont signé dernièrement à Alger un accord de coopération militaire.

La décision d’Alger est motivée par le besoin de protéger les investissements de « Sonatrach International » dans ce pays sahélien voisin, signalent des médias algériens. En août dernier, l’Algérie avait déjà livré quatre hélicoptères militaires à l’armée nigérienne : deux hélicoptères d’attaque Mi-24V/Super Hind Mk-III et deux hélicoptères de transport Mi-171, accompagnés de munitions et d’équipements de maintenance. Ces appareils visaient à renforcer les capacités des forces nigériennes contre les groupes armés.

Trois ans après le coup d’État de juillet 2023, qui a renversé le président civil Mohamed Bazoum, proche de l’Algérie et démocratiquement élu, le Niger lutte toujours pour rétablir la stabilité face à une insécurité persistante. La constitution algérienne de décembre 2020 permet, à travers son article 91, au président, après l’approbation des deux Chambres du Parlement, d’envoyer des troupes à l’étranger.