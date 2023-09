Dossier saharien : Alger et ses protégés séparatistes se coordonnent

Les deux parties ont examiné « un certain nombre de questions d’intérêt commun en Afrique et au niveau international », rapporte l’agence de presse du Polisario. La diplomatie algérienne s’est bornée, pour sa part, à annoncer la tenue de la réunion sur les réseaux sociaux. Sans autre détail. La réunion de New York Attaf-Sidati intervient quelques jours avant la présentation par Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, d’un nouveau rapport sur la situation au Sahara occidental.

A rappeler que lors de leur première rencontre, du 19 juin à Alger, le département dirigé par A. Attaf avait précisé que les entretiens entre les deux hommes avaient porté sur « les développements de la question du Sahara occidental au niveau diplomatique, notamment la reprise des négociations directes entre les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario ».