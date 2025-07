Lors de la clôture de la 17è édition du programme « Moussalaha », A. Abbadi a affirmé aux médias que ce programme de réhabilitation a connu un franc succès, notant que cette édition a bénéficié à 26 détenus condamnés dans le cadre des affaires d’extrémisme et de terrorisme.

Il a mis en avant les composantes de ce programme qui s’articule autour de trois axes, à savoir la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec le texte religieux et la réconciliation avec la société y compris ses lois, ses législations et ses institutions.

Abdelouahed Jamali Idrissi, coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, a mis en exergue les avantages de ce programme ciblant une catégorie particulière avec une diversité d’intervenants et une approche singulière. Ce programme s’appuie sur une approche souple dans le traitement du terrorisme et de la violence, tout en privilégiant le dialogue, la rupture avec le discours violent et la réconciliation avec soi-même et avec le texte religieux, a-t-il fait observer.

Quant à Hicham Mellati, Directeur des affaires pénales, des Grâces et de la Détection du Crime au ministère de la Justice, il a fait savoir que le programme de réconciliation « Moussalaha », qui permet d’élargir l’éventail des possibilités de mise en liberté, constitue un jalon important dans la politique pénale, offrant de nouvelles perspectives dans le cadre des mesures incitatives visant à donner aux bénéficiaires une chance de retrouver la liberté et de s’intégrer au sein de la société. Les conférences organisées dans le cadre de ce programme visent également à initier les bénéficiaires à l’arsenal juridique, tant sur le plan national qu’international, relatif à la criminalité et au terroriste, a-t-il expliqué.

Des détenus ayant bénéficié de cette 17e édition de « Moussalaha » se sont félicités de l’apport de ce programme, mettant en avant la qualité des cours dispensés et des sessions de formation organisées.

La cérémonie de clôture qui s’est déroulée en présence du délégué général à l’Administration Pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, et des représentants des partenaires institutionnels, des experts et des encadrants ayant participé à ce programme, a été marquée par la projection d’une vidéo sur les résultats de cette édition, avec des témoignages des détenus participants, outre des prestations artistiques et culturelles présentées par les détenus, telles que des chants de Madih et de Samaâ.

À l’issue de cette cérémonie, des certificats de participation ont été délivrées aux détenus bénéficiaires. Le Centre Moussalaha a lancé plusieurs programmes dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l’extrémisme dans les prisons, notamment un programme de réhabilitation pour les jeunes détenus pour extrémisme.