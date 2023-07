Croissance économique : Le FMI maintient ses prévisions pour le Maroc

Toujours selon le FMI, le niveau d’inflation devrait s’infléchir pour atteindre +4,6% en 2023 (vs. 6,6% en 2022) et continuer en 2024 de s’approcher de son niveau cible avec un taux prévisionnel de +2,8%. Pour ce qui est de la zone MENA, l’institution de BRETTON WOODS a revu à la baisse ses perspectives de croissance pour la région à +2,6% en 2023 (contre une prévision de +3,1% en avril pour la même période et +5,3% en 2022).

Cette révision à la baisse est principalement attribuable au ralentissement de la croissance en Arabie Saoudite dans un contexte marqué par la réduction de la production de pétrole annoncée en avril et en juin conformément à l’accord de l’OPEP+.

Enfin, le Fonds Monétaire International prévoit une croissance mondiale de +3,0% en 2023 et 2024 (vs. +2,8% prévue dans l’édition d’avril), ainsi qu’une atténuation de l’inflation à l’échelle internationale, qui devrait passer de +8,7 % en 2022 à +6,8 % en 2023, avant de reculer à +5,2 % en 2024.