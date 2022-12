Croissance Economie : Une progression de 11,4% en 2021, assure le HCP

Tenant compte d’un niveau d’inflation de +3,2% enregistré à fin 2021, le PIB en termes constants aurait progressé de +8,2%. Par agent économique, les contributions aux agrégats se ventilent comme suit : Les sociétés financières et non financières ont créé 44,2% de la richesse nationale et ont disposé de 15,8% du revenu national brut disponible. Elles ont contribué pour 57,9% à l’épargne nationale et pour 51,8% à l’investissement (formation brute du capital fixe); Le secteur des Administrations publiques a créé 15,8% du PIB, 19,4% du revenu national brut disponible et sa part dans la FBCF nationale est de 19,1%; Les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) ont produit 29,7% de la richesse nationale et ont disposé de 64,7% du revenu national brut disponible. Ils ont participé à la création de 34,5% de l’épargne nationale et de 29,1% de l’investissement.

Pour sa part, le Revenu National Brut Disponible -RNBD- a connu une hausse de +12,2% en 2021 pour se situer à 1371,7 Mrds DH. Cette évolution est due à l’augmentation de +25,5% du revenu brut disponible des sociétés (financières et non financières), +10,3% pour les ménages et les ISBLSM et +9% pour les administrations publiques. La formation brute du capital fixe -FBCF- s’est, quant à elle, située à 346,9 Mrds DH en 2021 en amélioration de +14,8% par rapport à 2020.

Enfin, l’épargne nationale, avec 369,6 Mrds DH en 2021, s’est améliorée de +16,2% par rapport à l’année 2020. Les sociétés financières et non financières ayant contribué pour 57,9%, les ménages et ISBLSM pour 34,5% et les administrations publiques pour 7,6%.