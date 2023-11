Crédit bancaire : Hausse de l’encours à fin août 2023

Par type de crédits, l’évolution mensuelle de l’encours intègre : x Une hausse de +2,1% des comptes débiteurs et crédits de trésorerie à 250,4 Mrds DH (-6,1% par rapport à septembre 2022) ; Une stagnation des crédits immobiliers à 301,8 Mrds DH (+1,5% par rapport à septembre 2022) intégrant notamment une quasi-stagnation (+0,1%) des crédits à l’habitat à 242,4 Mrds DH (+2,1% par rapport à septembre 2022) et une légère hausse de +0,3% des crédits aux promoteurs immobiliers à 52,3 Mrds DH (-1,3% par rapport à septembre 2022), une augmentation de +0,4% des crédits à l’équipement à 190,3 Mrds DH (+8,8% par rapport à septembre 2022), une baisse de -0,3% des crédits à la consommation à 57,8 Mrds DH (+0,6% par rapport à septembre 2022), et une progression de +9,2% des créances diverses sur la clientèle à 188,8 Mrds DH (+24,7% % par rapport à septembre 2022).

Pour leur part, les créances en souffrance ressortent en hausse de +1,2% à 95,1 Mrds DH comparativement à fin août 2023 (+7,4% par rapport à septembre 2022) pour un taux de contentieux de 8,8% (contre 8,9% en août 2023).