Coût de l’agression israélienne contre l’Iran et le Liban : Plus de 11 milliards de dollars dépensés…

Le ministère a précisé que ce montant a été effectivement ajouté au budget de l’année 2026, soulignant que le gouvernement avait approuvé, à la mi-mars dernier, des allocations d’urgence supplémentaires de 2,6 milliards de shekels (827 millions de dollars) pour l’achat urgent d’armes face à l’escalade de la confrontation.

Selon les estimations, ces dépenses devraient faire grimper le plafond du déficit financier, passant de l’objectif fixé de 3,9 % du PIB à des niveaux supérieurs oscillant entre 4,9 % et 5,6 %. Le ministère des Finances a également indiqué que les pertes économiques résultant de la confrontation aérienne avec l’Iran s’élèvent à environ 9 milliards de shekels (2,93 milliards de dollars) par semaine.

Des rapports médiatiques citant la « Chaîne 12 » ont indiqué que le coût de 40 jours de combats sur les fronts iranien et libanais pourrait atteindre environ 17,5 milliards de dollars, incluant les dépenses militaires et civiles. Il y a environ deux semaines, les médias israéliens ont fait état du franchissement par les prix du carburant du seuil des 8 shekels par litre, provoquant une « montée de la colère dans la rue israélienne face à des pressions économiques croissantes ». Selon la chaîne israélienne i24NEWS, cette hausse est la conséquence directe de l’augmentation des prix mondiaux du pétrole, le baril ayant dépassé les 100 dollars, contre environ 70 dollars au début de l’année, ce qui s’est répercuté directement sur les prix de l’essence sur le marché local.

Le 28 février dernier, Israël et les États-Unis ont lancé une agression conjointe contre l’Iran qui, à son tour, a exercé son droit naturel de riposte sur les territoires occupés, ainsi que sur les bases et intérêts américains dans la région.