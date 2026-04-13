Guerre ouverte entre Israël et le Liban : Le SG du Hezbollah appelle le pouvoir à faire l’économie des concessions

Au niveau de la gestion du conflit actuel, « l’État libanais doit revoir sa position vis-à-vis de l’Iran, et nous devrions accueillir favorablement tout pays désireux de nous soutenir », a relevé Cheikh N. Qassem. Lequel a rappelé que le Hezbollah n’a pas de « cellules ni au Koweït, ni à Bahreïn, ni dans aucun autre pays du monde ». Même avec la Syrie, naguère soutien indéfectible de la résistance contre l’entité sioniste avant le changement de régime, il n’y pas de problème, a-t-il assuré. « Ils veulent semer la discorde entre le Hezbollah et le mouvement Amal, mais ils n’y parviendront pas, car nous sommes les fils de l’imam Sayyed Moussa al-Sadr ». Pis, a-t-il encore rappelé, les USA et Israël « œuvrent à attiser les conflits sunnites-chiites au Liban, en commençant par la question des personnes déplacées. Nous ne permettrons pas au projet de sédition américano-israélien de réussir au Liban. Nous sommes tous les fils d’un même pays, et ensemble nous le construirons, nous l’établirons et nous en ferons un modèle pour la région en termes d’indépendance, de liberté, de dignité, de coopération et d’unité. »

A signaler que le correspondant de la chaîne Al-Manar a rapporté que des drones israéliens ont mené un raid dans la localité d’Al-Abbassieh. Les drones ontégalement visé une moto à l’entrée du centre de la Croix-Rouge libanaise dans la ville de Tyr, outre l’attaque de la localité d’Al-Bazouriyeh. À Sir el-Gharbieh, les images révèlent l’ampleur de l’agression israélienne. La même source a également fait état de raids ciblant les localités de Mayfadoun, Nabatieh al-Faouqa et Jibchit, et a rapporté l’ampleur des destructions causées par l’agression contre la localité de Toul, dans le gouvernorat de Nabatieh.De même, des pilonnages d’artillerie et des frappes aériennes ennemis ont visé la ville de Bint Jbeil ainsi que les localités de Kounine et Qabrikha. La localité de Sojod a également subi un raid aérien.

Par ailleurs, le correspondant d’Al-Manar a rapporté dans la matinée qu’une puissante explosion a visé la localité frontalière de Khiam.

Face à ces agressions, le Hezbollah n’a pas manqué de réagir en menant plusieurs opérations contre les colonies frontalières, mais aussi des centres militaires israéliens.

La veille dimanche, la Résistance islamique a ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation israélienne aux abords de l’hôpital du Martyr Salah Ghandour, dans la ville de Bint Jbeil, avec une escadrille de drones explosifs, atteignant ses cibles directement. Elle a aussi ciblé des rassemblements de véhicules et de soldats de l’armée d’occupation aux abords de l’école Al-Ishraq à Bint Jbeil et au triangle d’Al-Tahrir, par des salves de missiles successives, leur infligeant des coups directs.

Dans le même contexte, la Résistance islamique a visé un poste de commandement de l’armée d’occupation entre le village d’Aynata et la ville de Bint Jbeil, avec une escadrille de drones explosifs, atteignant leurs cibles. Et frappé, avec succès, un rassemblement militaire israélien dans le village de Chamaa, avec une escadrille de drones explosifs. Auparavant, un rassemblement de l’armée d’occupation a été visé dans le village d’Al-Bayyadah, par une escadrille de drones explosifs. Un char Merkava a été directement frappé, aux abords de l’hôpital de Meiss el-Jabal, à l’aide d’un drone explosif.

Dans la matinée, les combattants ont aussi ciblé avec une escadrille de drones explosifs un rassemblement de soldats de l’occupation dans le village de Taybeh, outre un véhicule militaire transportant un état-major dans le village de Taybeh avec un drone explosif. Un raid de drones a aussi été mené contre la colonie de Kiryat Shmona.

La Résistance islamique au Liban continue de s’opposer à l’occupation dans le Sud et d’attaquer ses positions et ses colonies dans les territoires palestiniens occupés depuis l’extension de son agression le 2 mars dernier. Elle souligne que « cette riposte se poursuivra jusqu’à l’arrêt de l’agression israélo-américaine contre notre pays et notre peuple ».