Conjoncture nationale : Reprise de l’activité économique nationale en 2023

Cette consolidation serait principalement soutenue par les perspectives encourageantes de l’activité agricole qui devrait s’accroître de +6,7% en 2023 après l’importante baisse constatée en 2022 (-12,9%) compte tenu de la sécheresse historique subie par le Royaume.

Ainsi et intégrant une évolution de +5,3% de l’activité de la pêche maritime (vs. -9,7% en 2022), la valeur ajoutée primaire devrait enregistrer une hausse de +6,6% après un fort recul une année auparavant (-12,7%). En dépit de la persistance des niveaux élevés des prix, la demande intérieure devrait parvenir à se stabiliser (+0,9%) et contribuerait positivement à la croissance du PIB (+1 point). Cette situation découlerait de la légère hausse de la consommation finale des ménages de +0,8% après son repli de -0,7% en 2022 , de l’augmentation de la consommation finale des administrations publiques de +1,5% en 2023 contre +0,4% une année auparavant, et de la stabilisation de la formation brute à capital fixe (+0,6% vs. -6,5% en 2022).

Pour sa part, la demande étrangère adressée au Maroc devrait ralentir à la suite de la décélération de l’activité économique des principaux partenaires commerciaux dans un contexte stagflationniste freinant, de facto, le dynamisme de l’offre exportable nationale. Un ralentissement des exportations (+10,8% en 2023 contre +20,4% en 2022) et des importations (+4,6% contre +9,0% une année auparavant) est ainsi attendu sur l’année en cours.

Au volet des finances publiques, les projections du HCP tablent sur l’amélioration des équilibres budgétaires en dépit du contexte économique difficile avec l’allègement du déficit budgétaire qui devrait passer de -5,2% à -4,8% du PIB en 2023. Il devrait profiter de l’effet combiné, d’une part, de la bonne tenue des recettes et, d’autre part, de la baisse des dépenses de compensation principalement suite au repli du cours des hydrocarbures. Dans ces conditions, l’encours de la dette publique devrait être porté à 85,8% du PIB cette année après 86,1% du PIB en 2022