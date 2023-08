Confrontation russo-otanienne en Ukraine : La guerre des communiqués fait rage…

Dans un message très court partagé sur la messagerie Telegram, Hanna Maliar, ministre déléguée à la Défense, a annoncé que « Ourojaïné est libérée », dans la région de Donetsk. Elle a ajouté que les opérations offensives s’y poursuivent et que les forces ukrainiennes y consolident leurs gains, malgré des tentatives vaines de la part des troupes russes de reprendre leurs positions.

Ourojaïné est situé non loin de Staromaoirske, autre village libéré fin juillet. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’Ukraine, en pleine contre-offensive, et qui intervient un jour après la libération de trois km2 de territoire dans la direction de Bakhmout, pour un total de 40 km2 de territoire libéré autour de la ville presque entièrement détruite, mais tant disputée.

Kiev reconnaît que les combats autour de Bakhmout sont intenses et difficiles, avec des attaques russes, notamment autour de Klishchiivka et Andriivka. Plus au nord, l’armée de Kiev subit la pression russe dont les troupes semblent se regrouper dans les directions de Koupiansk et de Lyman.

La Russie a accueilli mardi 15 août, au parc Patriot, la 11e Conférence sur la sécurité internationale. Lors de son discours d’ouverture, Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, est revenu longuement sur « l’opération spéciale ». « « L’opération spéciale » a été un test sérieux pour l’armée russe », a dit Sergueï Choïgou devant un parterre de délégations militaires et d’invités venus de 76 pays. Il a estimé sans surprise que l’armée a passé cette épreuve.

Au total, « l’armée russe a déjoué de nombreux mythes sur la supériorité des normes militaires occidentales. Il est devenu évident que l’utilisation de l’armement occidental, des méthodes de planification des opérations, de gestion et d’entraînement des troupes par l’Otan ne permettent pas d’assurer la supériorité sur le champ de bataille. Nous sommes prêts à partager nos évaluations des points faibles des équipements occidentaux », a ajouté le ministre russe. S. Choïgou a également estimé que les ressources de l’armée ukrainienne étaient « quasiment épuisées ».