Commande publique  verte:  Un guide  en cours de finalisation 

Ce document vise à apporter des outils méthodologiques pour intégrer les considérations environnementales tout au long du cycle de vie des marchés, a expliqué N. Bensouda lors de la Conférence “Climate Smart Public Procurement” pour les pays du monde Arabe et de la région MENA (Middle East and North Africa – Moyen-Orient et Afrique du Nord).

“Le Maroc, avec l’appui de ses partenaires, a engagé plusieurs initiatives pour accompagner la mise en œuvre de la commande publique durable. Il s’agit d’abord de l’intégration de critères environnementaux dans les documents-types”, a rappelé le Trésorier Général du Royaume. En effet, a-t-il relevé, de nombreux acheteurs publics sont toujours confrontés à la difficulté de définir ce qu’est un produit ou un service “répondant aux soucis environnementaux et de développement durable” et à être en mesure de l’évaluer, estimant que l’élaboration de ces documents permettra de standardiser les pratiques et de créer un langage commun autour de l’achat écologique.

N. Bensouda a également révélé qu’il est prévu la mise en place au niveau du portail des marchés publics, d’un système de fléchage des appels d’offres comportant des clauses de développement durable. Ce dispositif a pour objectif d’identifier les pratiques vertes au niveau des marchés publics et à en assurer un suivi régulier, a-t-il précisé, ajoutant qu’un rapport sur les achats verts sera préparé par l’Observatoire marocain de la commande publique, afin de produire des données chiffrées sur le niveau d’intégration de la dimension verte dans les marchés publics et de nourrir la réflexion stratégique à l’échelle nationale. “Cette dynamique va être accompagnée par le lancement de formations et de cycles de sensibilisation à l’échelle nationale, destinés aux acheteurs publics, pour garantir la montée en compétence et l’appropriation effective des bonnes pratiques”, a-t-il encore soutenu. Parallèlement, N. Bensouda est revenu sur les défis que soulève le verdissement de la commande publique aussi bien dans le contexte international que dans celui national. Pour lui, ces défis sont structurels, communs et profondément révélateurs des transformations que les sociétés devraient opérer.

De son côté, le directeur régional prospérité à la Banque mondiale pour la région MENA, Nadir Mohamed, a présenté une vision globale pour transformer les défis environnementaux en opportunités de développement économique, indiquant que la région MENA est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, mais elle dispose d’atouts considérables pour devenir un leader de l’économie verte. Il a, à cet égard, souligné le rôle central des marchés publics dans cette transformation. “Dans la région MENA, les achats publics représentent en moyenne 18% du PIB. Orienter cette masse financière vers des biens, services et infrastructures respectueux de l’environnement peut créer un effet d’entraînement majeur sur l’ensemble de l’économie et stimuler l’émergence de filières vertes compétitives. La Banque mondiale s’engage à soutenir cette transition à travers des financements ciblés et une assistance technique adaptée”.

N. Mohamed a détaillé la stratégie de la Banque mondiale pour accompagner les pays de la région dans cette transition. Il s’agit, d’après lui, d’une approche combinant trois dimensions, à savoir le renforcement des cadres réglementaires pour institutionnaliser la commande publique durable, le développement des capacités techniques des acheteurs publics, et la promotion de l’innovation à travers des projets pilotes.

Pour sa part, Ahmed Ag Aboubacrine, Hub Manager à IsDB (Islamic Development Bank / Banque islamique de développement – BID) au Maroc, a présenté la stratégie de son institution en matière de durabilité dans les marchés publics. “La BID a adopté une approche intégrée qui place les considérations environnementales au cœur de ses processus d’approbation de projets et de passation de marchés”, a-t-il fait savoir. Le représentant de la BID s’est arrêté sur les critères environnementaux désormais pris en compte dans l’évaluation des projets financés par la Banque. “Nous avons établi des lignes directrices spécifiques qui exigent l’intégration de mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique dans les cahiers des charges. Cela inclut l’efficacité énergétique, la gestion responsable des ressources en eau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre”, a-t-il expliqué.

A.Aboubacrine a, en outre, souligné l’importance du renforcement des capacités locales, ajoutant qu’au-delà du financement direct, la BID s’engage à accompagner les pays membres dans le développement de compétences techniques et institutionnelles pour la mise en œuvre de marchés publics durables. “Notre hub au Maroc joue un rôle pivot dans le transfert de connaissances et la promotion des meilleures pratiques à travers la région”, a-t-il fait valoir.

De son côté, Valérie Robert, directrice associée à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), a estimé que la demande publique est devenue un véritable engagement politique pour le développement durable, la préservation environnementale et les concepts sociaux. Dans ce sillage, elle a rappelé que la BERD a développé une plateforme de dématérialisation pour les acquisitions publiques, opérationnelle depuis huit ans et effective depuis cinq ans, ayant comme résultat la réduction des coûts et de la durée en matière de l’acquisition et opérations financer par la Banque.

Ont également pris part à l’ouverture de cette conférence, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur de division de la Banque mondiale au Maroc, et Quiterie Pincent, directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Maroc, ainsi que le directeur régional prospérité à la Banque mondiale pour la région MENA, Nadir Mohamed, et Anand Kumar Srivastava, Chief Procurement (Operations) à NDB (New Development Bank).