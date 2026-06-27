Championnats arabes d’Ismailia (U23) : Les Marocains moissonnent 32 médailles dont 12 en or

La sélection nationale a brillé tant du côté masculin que féminin. Les hommes ont décroché 11 médailles, avec 6 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Les femmes ont fait encore mieux avec 21 médailles : 6 d’or, 10 d’argent et 5 de bronze.

Cette performance permet au Maroc de devancer légèrement l’Égypte au classement des médailles d’or. Le pays hôte se classe deuxième avec 36 médailles au total, dont 11 en or, 13 en argent et 12 en bronze.

La compétition, organisée au stade de l’Autorité du canal de Suez, a réuni quatorze pays arabes. Parallèlement, Ismaïlia a aussi accueilli les premiers Championnats arabes d’athlétisme U16, auxquels le Maroc n’a pas participé. L’Égypte a dominé cet événement avec 50 médailles, dont 16 en or.