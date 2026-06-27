A la veille de la confrontation entre le Maroc et les Pays Bas : R. Koeman met en garde ses poulains contre tout relâchement

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, prévoit que le Maroc serait un défi offensif majeur, lors de son affrontement en seizièmes de finale du Mondial 2026. Il a averti qu’un moindre relâchement pourrait coûter cher aux Oranjes. « D’après ce que nous avons observé, le Maroc est une équipe portée sur l’attaque », a-t-il déclaré après la victoire 3-1 des Pays-Bas contre la Tunisie. « Leur arrière droit peut évoluer à divers postes offensifs. Il faudra s’y préparer sérieusement », a-t-il ajouté. « Ce sera un match captivant, et je ne peux pas affirmer que nous serons favoris face au Maroc », a-t-il poursuivi.

Le Maroc a décroché la deuxième place du groupe C derrière le Brésil, après une victoire 4-2 contre Haïti. Les Pays-Bas ont dominé le groupe F en remportant leurs matchs contre la Suède et la Tunisie, en plus d’un match nul contre le Japon.

Le match à venir revêt une importance particulière pour trois joueurs marocains nés aux Pays-Bas : Anass Salah-Eddine, Noussair Mazraoui et Sofyan Amrabat. À la suite de la victoire du Maroc face à Haïti, A. Salah-Eddine et Ismaël Saibari ont exprimé leur impatience de se mesurer à l’équipe néerlandaise.

A contrario, Ibrahim Afellay, consultant pour la chaîne publique néerlandaise, ne semble pas douter de l’issue d’une telle confrontation. Pour l’ancien milieu de terrain, le sélectionneur Ronald Koeman n’a aucune raison de s’inquiéter avant d’affronter la sélection marocaine. « Koeman n’a certainement pas à perdre le sommeil à cause du Maroc », a-t-il affirmé, en s’appuyant sur la prestation des Lions de l’Atlas lors de leur succès 4-2 face à Haïti.

Selon lui, le Maroc a affiché certaines faiblesses malgré la victoire, notamment après les nombreux changements opérés par le sélectionneur Mohamed Ouahbi. Ce dernier avait notamment laissé plusieurs cadres au repos, parmi lesquels Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Issa Diop et N. Mazraoui. « Le Maroc a très mal joué en seconde période, même s’il y a eu quatre changements », a estimé l’ancien joueur du PSV Eindhoven et du FC Barcelone.

I. Afellay s’est montré particulièrement critique à l’égard de la gestion du ballon par les Lions de l’Atlas. « La façon dont le Maroc perd sans cesse le ballon… Face à des adversaires plus forts, on se fait tout simplement massacrer. On remet les adversaires dans le match en perdant le ballon inutilement, à des endroits où on ne doit pas le perdre », a-t-il analysé. Pour lui, la qualité offensive des Pays-Bas ferait la différence dans une telle affiche. « On ne peut pas se permettre de perdre le ballon de cette manière face à des équipes plus fortes, et les Pays-Bas ont vraiment une très bonne équipe. Ils ont tellement de vitesse en attaque qu’ils ne laisseront pas passer cette occasion », a-t-il ajouté.

Le scénario reste toutefois conditionné au classement final du groupe F. Les Pays-Bas doivent encore valider leur première place lors de leur dernier match de poule face à la Tunisie. En cas de succès ou de maintien en tête, les Oranje croiseraient la route du Maroc lors du premier tour à élimination directe. En revanche, s’ils terminaient deuxièmes, ils seraient appelés à défier le Brésil.