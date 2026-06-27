Le PIB agricole chiffré à 170 milliards de Dh : Lorsque A. El Bouari s’auto-congratule…

Premier indicateur mis en avant : le produit intérieur brut (PIB) agricole. Selon le ministre, celui-ci est passé de 117 milliards de dirhams en 2020 à 170 milliards de dirhams actuellement. Il a également annoncé que les prévisions tablent sur une croissance agricole de 15 % au cours de la campagne en cours. Cette évolution traduit « les résultats importants et concrets » obtenus par le secteur, en dépit des défis « multiples et successifs » auxquels il a dû faire face. Le responsable estime que l’agriculture marocaine a démontré sa résilience, en maintenant son niveau de production et en continuant de contribuer de manière significative à l’économie nationale.

Cette progression s’explique par le développement des principales filières de production, citant en premier lieu celle des légumes. Selon lui, cette filière est désormais parvenue à assurer l’autosuffisance et à couvrir plus de 100 % des besoins du marché national.

Face aux contraintes liées à la rareté de l’eau, A. El Bouari affirme que la gestion rationnelle des ressources hydriques a constitué la priorité du gouvernement. À ce titre, il souligne que les superficies irriguées grâce à la technique du goutte-à-goutte sont passées de 653.000 hectares en 2020 à 950.000 hectares aujourd’hui. Plus de 60 % des terres irriguées utilisent ainsi des technologies modernes permettant de réduire la consommation d’eau.

Le responsable met également en avant les mesures prises en faveur du capital humain en relevant qu’un million et demi d’agriculteurs ont été intégrés au régime national de couverture médicale dans le cadre de la réforme de la protection sociale. Dans le même temps, le nombre de salariés agricoles déclarés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a progressé de 69 %. A. El Bouari rappelle enfin que le salaire minimum dans le secteur agricole a été relevé de 27 %. Une mesure qui, selon lui, participe à la construction « d’une agriculture forte », capable de soutenir le développement du monde rural, d’assurer un approvisionnement continu des marchés et de valoriser chaque goutte d’eau au service du développement du pays.