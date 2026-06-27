Investissements turcs en Afrique : La CFCA s’allie à l’IFC

Signé le 23 juin à Istanbul par Saïd Ibrahimi, directeur général de la CFCA, et Ahmet İhsan Erdem, directeur général de l’IFC, cet accord cherche à positionner Casablanca Finance City en tant que hub pour les institutions financières turques et les multinationales visant une expansion sur le continent africain.

Le partenariat vise à promouvoir les opportunités d’investissement, à renforcer les relations d’affaires et à faciliter le partage de connaissances entre les écosystèmes financiers turc, marocain et africain. Il prévoit également des initiatives conjointes dans la finance verte et numérique, des programmes de formation, et des actions promotionnelles ciblant les institutions financières, les sièges régionaux de multinationales, les prestataires de services et les sociétés holdings.

Ce nouvel accord élargit le réseau international de la CFCA, qui collabore déjà avec TheCityUK, Luxembourg for Finance, Qatar Financial Centre, Finance Montréal et l’écosystème financier de Singapour. « Le niveau record de 5 milliards de dollars d’échanges commerciaux entre nos deux pays en 2025 a été un moment charnière. Nous visons désormais à transformer cette dynamique commerciale en une coopération plus approfondie en investissement », a déclaré S. Ibrahimi, soulignant que Casablanca Finance City est idéalement placée pour orienter les capitaux turcs vers l’Afrique.

De son côté, A. İhsan Erdem a affirmé que ce partenariat ouvrirait de nouvelles opportunités d’affaires au sein des écosystèmes financiers turc, marocain et africain, tout en consolidant la position d’Istanbul en tant que place financière régionale et mondiale.