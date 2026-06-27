Extension de l’usine de Safran Aerosystem de Midelt : 137 MDH injectés

La cérémonie s’est tenue en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Sébastien Weber, président de Safran Aerosystems, Joël Berkoukchi, président de Safran Aerosystems France et directeur de la division Fluid & Fuel Systems, Siham Dahouk, directrice générale de Safran Aerosystems Maroc, et Olivier Ramadour, consul général de France à Rabat.

Présent depuis plus de 17 ans dans le parc industriel d’Aïn Johra, le site emploie plus de 290 collaborateurs hautement qualifiés. Il est devenu un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement aéronautique mondiale, fabriquant des équipements électroniques et mécaniques. Depuis l’acquisition de Zodiac Aerospace par Safran en 2018, le site a élargi sa production aux tuyauteries haute performance, masques à oxygène, housses de protection de toboggans d’évacuation et gilets de sauvetage.

Cette extension vise à intégrer de nouvelles activités industrielles à forte valeur ajoutée et à renforcer les capacités de production et d’innovation, consolidant ainsi la position du Maroc comme plateforme industrielle de haute technologie pour le secteur aéronautique.

« Le projet illustre l’engagement commun du Royaume et du groupe Safran en faveur de la croissance, de l’innovation et de l’excellence industrielle », a déclaré R. Mezzour, ajoutant qu’il contribuera à renforcer la compétitivité du Maroc et à accélérer le développement de l’écosystème aéronautique national.