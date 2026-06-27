Exportation des engrais au Bangladesh : Renouvellement de l’accord OCP Nutricorps et BADC

Cet accord inclut jusqu’à 750KT de Triple Super Phosphate (TSP), une source de phosphore hautement efficace et un élément clé de l’approche d’OCP Nutricrops en matière de nutrition sur mesure des sols. En contribuant à répondre aux carences en phosphore des sols et en favorisant une gestion plus efficiente des nutriments, le TSP permet aux agriculteurs de renforcer la fertilité des sols, d’optimiser l’usage des engrais et d’améliorer la productivité agricole, tout en soutenant le développement de systèmes agricoles plus durables.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous accorde BADC et de notre partenariat de longue date. L’accord conclu aujourd’hui reflète notre engagement commun à soutenir les priorités agricoles du Bangladesh en renforçant la sécurité alimentaire, en améliorant la productivité, en optimisant l’efficacité de l’utilisation des nutriments et en renforçant la résilience face aux défis climatiques. » a déclaré Faris Derrij, P-DG d’OCP Nutricrops,

« La BADC importe des engrais auprès d’OCP depuis 2008. Depuis lors, nous travaillons ensemble et avons développé une relation de longue date, que nous espérons voir continuer à se renforcer au fil du temps. Le contrat signé aujourd’hui témoigne du niveau croissant de confiance et de fiabilité qui caractérise ce partenariat. »

Cet accord confirme l’engagement continu d’OCP Nutricrops aux côtés du Bangladesh, afin de soutenir l’accès du pays à des solutions de nutrition des sols à base de phosphate de haute qualité. Il s’inscrit dans le prolongement d’un partenariat de longue date avec la BADC, qui contribue au développement agricole et à la sécurité alimentaire du Bangladesh depuis 2008. Au-delà de l’approvisionnement en engrais, ce partenariat s’inscrit dans la contribution à long terme d’OCP à l’agriculture bangladaise, notamment à travers l’amélioration de la santé des sols, une utilisation plus efficiente des intrants agricoles, l’innovation agronomique et le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

« La BADC importe des engrais auprès d’OCP depuis 2008. Depuis lors, nous travaillons ensemble et avons développé une relation de longue date, que nous espérons voir continuer à se renforcer au fil du temps. Le contrat signé aujourd’hui témoigne du niveau croissant de confiance et de fiabilité qui caractérise ce partenariat », a fait savoir Md Azizul Islam, Chairman, BADC.

Plus tôt cette année, la Fondation OCP et le ministère de l’Agriculture du Bangladesh ont signé un partenariat de trois ans visant à soutenir les objectifs de développement agricole à long terme du pays, à travers le renforcement des capacités des agriculteurs, le partage des connaissances et le déploiement d’initiatives agronomiques. Ce partenariat vise à approfondir la compréhension de la santé des sols et du contexte agricole spécifique au Bangladesh, afin de poser les bases scientifiques et agronomiques nécessaires à l’élaboration et à l’adoption de solutions sur mesure en matière de nutrition des sols et des cultures, adaptées aux sols et aux systèmes de production du pays. Ces initiatives contribuent à la vision agricole à long terme du Bangladesh, en favorisant la santé des sols, la résilience face au changement climatique, l’innovation agricole, l’utilisation efficiente des intrants et l’autonomisation des agriculteurs.