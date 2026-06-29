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Botola Pro D1 : Le RCA se contente d’un nul alors que le WAC trébuche

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Botola Pro D1 : Le RCA se contente d’un nul alors que le WAC trébuche

Abdallah Khafifi a inscrit pour les visiteurs en transformant un penalty (44e), avant que Bilal Ouadghiri n’égalise in extremis (90+2e). L’équipe de Casablanca a été réduite à dix après l’expulsion de Badr Banoune (67e).

A l’issue de ce match nul, l’équipe du Détroit occupe la 7e place avec 36 unités, exæquo avec le FUS Rabat, tandis que le Raja Casablanca reste 4e (50 pts).

Dans l’autre rencontre, Ayoub Benaadi (9e), Brahim Amzili (32e) et Mounir El Gouj (74e) ont inscrit les buts des visiteurs, tandis que Wissam Ben Yedder a réduit l’écart (14e). Cette victoire de prestige permet à l’Olympique Dcheira d’occuper la 13e place au classement avec 29 unités, tandis que le Wydad Casablanca stagne à la 5e position (43 pts).

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