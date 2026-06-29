Botola Pro D2 : Tétouan retrouve la D1

Grâce à ce succès, le Moghreb Tétouan porte son total de points à 50 à la 2e place, à six longueurs d’avance sur son poursuivant direct, le Chabab Atlas Khénifra, qui s’est contenté d’un match nul (1-1) face à l’USM Oujda. De son côté, le Widad Témara, qui avait déjà assuré sa montée, a poursuivi sa série de résultats positifs en s’imposant sur la pelouse du Stade Marocain (par un 1 à 0, portant son total à 53 points.

Avec cette victoire, le Widad Témara maintient un écart de trois points sur le Moghreb Tétouan, en attendant la dernière journée qui déterminera l’identité du leader du classement final, avec un net avantage pour l’équipe de Témara.

Le Chabab Atlas Khénifra (3e, 44 pts) n’a pas profité du faux pas de Amal Tiznit (4e, 43 pts) qui s’est contenté d’un match nul (1-1) face au Mouloudia Oujda (9e, 36 pts).

Cette journée a également été marquée par la large victoire du Widad Fès (8e, 37) contre la Jeunesse El Massira (5e, 41 pts) sur le score de 3 buts à 0.

La JS Soualem a poursuivi ses bons résultats après sa victoire hors de ses bases face au KAC Kénitra (2-1), portant son score à 41 points à la 5e position, pour rejoindre la Jeunesse El Massira et le Stade Marocain au même palier.

En bas du classement, le Raja Béni Mellal (15e, 30 pts) a ravivé ses espoirs de maintien après sa victoire contre le Chabab Mohammedia (2-0), avant une dernière journée décisive qui dessinera définitivement les contours de la lutte pour le maintien. Le Chabab Mohammedia occupe la 13e place avec 33 unités, tandis que l’US Bejaâd est 14e avec 32 points après son match nul contre la Jeunesse Ben Guerir (11e, 36 pts). L’USM Oujda a, pour sa part, porté son total à 34 points (12e place).