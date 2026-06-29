Promotion culturelle : Dar Al Magrib s’active à Amsterdam

Organisée en présence d’Ismail Lamghari, secrétaire général du département des Marocains résidant à l’étranger, et de Mohamed El Basri, ambassadeur du Maroc à La Haye, la cérémonie a réuni une centaine d’invités. Des représentants du monde culturel et artistique néerlandais, des autorités locales ainsi que des membres de la communauté marocaine établie aux Pays-Bas y ont pris part.

Selon l’ambassade du Maroc à La Haye, Dar Al Maghrib s’inscrit dans le cadre du programme de déploiement de centres culturels marocains à l’étranger. L’objectif est de valoriser la richesse et la diversité du patrimoine culturel marocain à l’international.

Lors de cette rencontre, les intervenants ont mis en avant le rôle de la culture dans la préservation de l’identité nationale, la transmission aux nouvelles générations et le renforcement des liens entre les deux pays. La manifestation a été ponctuée par des prestations musicales, avec notamment un groupe de musique andalouse d’Amsterdam et un orchestre interprétant plusieurs morceaux du répertoire folklorique marocain.