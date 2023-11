Balance commerciale : Le déficit s’allège à fin septembre

Les importations ont reculé de 4% à plus de 530,94 Mrds DH, et les exportations de 1,6% à 315,15 Mrds DH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de septembre, notant que le taux de couverture a gagné 1,4 point pour s’établir à 59,4%, contre 58% une année auparavant. La baisse des importations de biens est tributaire, essentiellement, au recul des achats des produits énergétiques, des demi produits et des produits bruts, explique l’Office. En effet, la facture énergétique recule de 20,9% se situant à 91,03 Mrds DH à fin septembre 2023 contre 115,09 Mrds DH à fin septembre 2022. Quant aux importations des demi-produits, celles-ci accusent une baisse de 13,3% suite au recul des achats de l’ammoniac de 61,8% à 5,85 Mrds DH à fin septembre 2023, contre 15,34 Mrds DH à fin septembre 2022. De même, les achats des produits bruts atteignent 26,34 Mrds DH à fin septembre 2023, contre 35,32 Mrds DH à fin septembre 2022, soit une baisse de 25,5%. Les importations des produits alimentaires, quant à elles, affichent une quasi-stabilité à 66,98 Mrds DH.

En revanche, les importations des biens d’équipement enregistrent une hausse de 14% passant de 103,14 Mrds DH à fin septembre 2022 à 117.579 MDH à fin septembre 2023. De leur côté, les importations des produits finis de consommation augmentent de 12,9%, suite principalement à la hausse conjointe des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme de 30,9% et des voitures de tourisme de 25,3%.

S’agissant des exportations de marchandises, leur augmentation concerne, principalement, les secteur sde l’automobile (+33,1%), de l’électronique et électricité (+30,7%) et du textile et cuir (+7,2%).