Attaques de colons à Naplouse : B. Netanyahu ordonne une vaste opération militaire

Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, et Israel Katz, ministre de la Défense, ont déclaré vendredi avoir ordonné à l’armée de lancer une « opération militaire de grande ampleur » dans des villages palestiniens de Cisjordanie occupée. Dans un communiqué conjoint, ils ont également indiqué que l’armée avait reçu l’ordre de démolir la maison du Palestinien accusé d’avoir mené une attaque par arme à feu contre des occupants près de la ville palestinienne de Tell, dans le nord de la Cisjordanie.

Une importante force militaire israélienne a mené une incursion dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon un correspondant d’Anadolu. Ces mesures font suite à une fusillade près de la colonie illégale de Havat Gilad, située à proximité de Naplouse, qui a tué un occupant israélien et blessé trois autres personnes, selon les médias israéliens. La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté que des Palestiniens avaient saisi l’arme d’un agent de sécurité de la colonie et ouvert le feu sur des colons.

Plus tôt vendredi, quatre Palestiniens ont été tués et quatre autres blessés, dont trois grièvement, lors d’une attaque menée par les forces israéliennes et des occupants contre la localité de Tell, au sud-ouest de Naplouse, selon le ministère palestinien de la Santé. « Le bilan dans la localité de Tell, au sud-ouest de Naplouse, s’est alourdi à quatre morts, tandis que quatre autres personnes ont été blessées, dont trois grièvement », a indiqué le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

Des sources locales et sécuritaires ont déclaré que des occupants israéliens avaient attaqué des habitations palestiniennes dans la localité et ouvert le feu à balles réelles en direction de deux maisons.

La veille jeudi, l’ONU a déclaré qu’un raid mené par un ministre israélien, accompagné d’un groupe extrémiste, sur la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée était « très dangereux » pour le statu quo des lieux saints de Jérusalem. « Il existe un statu quo concernant les lieux saints du judaïsme, du christianisme et, bien sûr, de l’islam à Jérusalem. Il est impératif que ce statu quo soit respecté », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole, lors d’une conférence de presse, en réponse à une question sur le raid. « Il incombe aux autorités israéliennes de veiller à ce qu’il soit respecté et à ce que les fidèles de toutes les religions puissent accéder librement à ces lieux, qui sont les leurs, et y pratiquer leur foi en toute liberté », a-t-il ajouté, soulignant que « ce genre d’activités, comme celles que nous avons vues aujourd’hui, est très dangereux pour ce statu quo ».

Selon le gouvernorat de Jérusalem, aux côtés du ministre israélien d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, environ 1 300 colons israéliens ont pris d’assaut jeudi l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à l’occasion de Tisha BeAv, une fête juive commémorant ce qu’ils appellent la « destruction du Temple».