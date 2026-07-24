Les stocks de pétrole aux États-Unis diminuent rapidement, alimentant les craintes d’une nouvelle flambée des prix de l’énergie. Selon le Financial Times, les raffineries américaines fonctionnent actuellement à pleine capacité afin de répondre à une demande soutenue et de compenser les perturbations de l’approvisionnement provoquées par la guerre en Asie de l’Ouest. Le quotidien britannique souligne que les exportations américaines de produits pétroliers ont atteint des niveaux records depuis la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran, principal point de passage des exportations d’hydrocarbures du golfe Persique.

Cette hausse des exportations contribue toutefois à réduire les réserves disponibles sur le marché intérieur, augmentant le risque de tensions sur l’approvisionnement et de nouvelles hausses des prix du carburant.

La situation est également compliquée par l’absence des approvisionnements énergétiques russes, qui prive le marché européen d’une source importante de pétrole et de produits raffinés. Dans ce contexte, les États-Unis doivent répondre simultanément à leur consommation intérieure et à une demande internationale accrue.

Selon les données publiées par Gazprom, les stocks souterrains européens affichaient, au 19 juillet, un déficit de 11 milliards de mètres cubes par rapport à la même période de l’année précédente. Les réserves seraient inférieures de 16,8 % à leur niveau de juillet 2025, faisant craindre un marché plus tendu à l’approche de la saison froide.

Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe d’investissement direct, estime que cette situation pourrait provoquer une nouvelle hausse des prix du gaz en Europe. Sur les réseaux sociaux, il a affirmé que le continent devait s’attendre à une augmentation pouvant atteindre 50 %, qu’il attribue à la crise énergétique en cours et à l’abandon progressif du gaz russe.

Dans ce contexte de tensions géopolitiques et de perturbations des flux énergétiques, les marchés restent particulièrement sensibles à toute évolution militaire ou diplomatique. Les opérateurs redoutent que la combinaison d’une offre réduite, d’une forte demande et d’infrastructures stratégiques sous pression entraîne une volatilité durable des prix du pétrole et du gaz au niveau mondial.