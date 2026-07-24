Alors que l’armée israélienne poursuit ses agressions au Liban : L’armée libanaise filtre les retours à Zawtar al-Gharbiya

Selon la correspondante d’Al-Akhbar, l’armée filtre les entrées au compte-gouttes, n’autorisant le passage que de 5 personnes à la fois, tout en fouillant les véhicules et en vérifiant l’identité de ceux qui souhaitent entrer. Elle indique également que l’accès n’est pas accordé à l’ensemble du village, mais restreint à seulement 5 quartiers, une limitation contestée par les habitants.

Jeudi matin, le commandant en chef de l’armée, le général Rodolph Haykal, s’est rendu à Zawtar al-Gharbiya. Ce village constitue la première zone test de ce que l’ennemi qualifie de « zones d’expérimentation ». Le général y a inspecté le déploiement des unités militaires, évalué les mesures en place et suivi l’exécution des missions, tout en insistant sur la nécessité de prendre toutes les dispositions requises pour garantir un retour sûr et sans danger pour la population.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a condamné « la reprise des attaques israéliennes injustifiées contre les ambulances et le personnel soignant ». La dernière en date s’est produite jeudi à Nabatieh al-Fawqa, où l’ennemi israélien a visé directement une ambulance de la Défense civile (Comité sanitaire islamique), blessant deux secouristes et endommageant le véhicule. Le ministère dénonce « une agression supplémentaire qui s’ajoute aux crimes commis par l’ennemi contre les secouristes et les équipes médicales ».

Le ministère a affirmé que « ces frappes ciblées et systématiques constituent une escalade dans la violation flagrante des lois ainsi que des conventions internationales et humanitaires ». Il a réitéré la « nécessité de ne pas fermer les yeux face au mépris de l’ennemi pour ces lois qui protègent le personnel de santé, appelant la communauté internationale et les instances de l’ONU à mettre un terme à ces agressions répétées ».

L’armée israélienne a poursuivi ses opérations de dynamitage d’habitations. L’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté qu’à 3 heures du matin, les forces ennemies ont mené de vastes démolitions à l’explosif à Al-Khiam. Elles ont également détruit plusieurs ponceaux sur les routes reliant les localités de Hadatha, At-Tiri et Kounine, et ont ouvert le feu à la mitrailleuse ce matin aux abords du village de Majdal Zoun.