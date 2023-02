Approvisionnement du marché : Tout va bien Madame la Marquise !

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour renforcer l’offre et les stocks de produits de base et sécuriser l’approvisionnement des marchés durant le mois de Ramadan, ont souligné mardi les représentants des différents départements et établissements concernés lors d’une réunion tenue au ministère de l’Intérieur.

Des efforts ont été également engagés, en coordination avec les opérateurs des secteurs concernés, en vue de maintenir la veille et le suivi pour prévenir et remédier à toute insuffisance d’approvisionnement pouvant être relevée au niveau national ou territorial, ont affirmé ces responsables au cours de cette réunion consacrée à l’examen de la situation d’approvisionnement des marchés et des prix des produits de large consommation à l’approche du Ramadan.

Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur la situation d’approvisionnement des marchés, l’évolution des prix des produits de large consommation et sur les mesures engagées et à prendre pour assurer un approvisionnement suffisant et fluide en produits de base au niveau des différentes préfectures et provinces et pour renforcer les actions de veille, de contrôle et de régulation des marchés à l’approche de ce mois sacré.

Selon les informations fournies par les responsables des départements et établissements ayant participé à cette réunion (Agriculture, Pêche maritime, Industrie et Commerce, Transition Energétique, ONICL, ONP), le marché national devrait être approvisionné de manière «suffisante et normale » à l’approche et durant le mois de Ramadan prochain en différents produits de consommation.

Concernant les prix, qui « font l’objet d’un suivi vigilant », différentes mesures ont été prises par les pouvoirs publics dans le but de « préserver le pouvoir d’achat des citoyens et de limiter les augmentations des prix de certains produits », assure-t-on. Des mesures de coordination et de contrôle et de régulation des marchés déjà engagées, seront renforcées durant les prochains jours et semaines, en associant les différents corps et organismes de contrôle concernés. L’objectif étant de « veiller au bon fonctionnement des marchés, à la fluidité des circuits de distribution et sur la transparence et régularité des pratiques commerciales et lutter activement contre toutes les manœuvres spéculatives et autres pratiques prohibées ou frauduleuses, de nature à augmenter les prix de manière injustifiée et à porter atteinte au pouvoir d’achat et aux droits des consommateurs ou à la santé et salubrité publiques », a-t-on souligné.