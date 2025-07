Violent séisme au Kamchatka : Après la vague de tsunami. Le Klioutchevskoï entre en éruption

«Le Klioutchevskoï est en éruption», a écrit sur son compte Telegram le service russe d’études géophysiques, en postant plusieurs photos et vidéo où l’on voit des flammes monter au ciel, avec ce commentaire : «Une coulée de lave en fusion est observée sur le versant ouest. Une puissante lueur au-dessus du volcan et des explosions.»

La région du Kamchatka, dans l’Extrême-Orient russe, a été secouée dans la matinée de mercredi par le plus fort séisme depuis 1952, avec une magnitude de 8,7 sur l’échelle de Richter, selon les données de la filiale du Service géophysique de l’Académie des sciences de Russies. Le séisme a également frappé l’île voisine de Sakhaline, où sa puissance a été estimée à une magnitude de 4 à 5. Une alerte au tsunami a été déclenchée dans les régions, et les gouverneurs ont averti de possibles répliques.

Les secousses les plus fortes ont été ressenties au Kamchatka dans les magasins et à l’aéroport, blessant une femme. Cependant, selon les médecins, ses jours et sa santé ne sont pas en danger. À la suite du séisme, le Service d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement a enregistré dans la région une vague de tsunami atteignant quatre mètres de hauteur. À Petropavlovsk-Kamtchatsky, un mur s’est effondré dans une garderie. Le bâtiment était en travaux, il n’y avait pas d’enfants présents et aucun blessé n’est à déplorer. Plus tard, plusieurs tsunamis ont inondé la ville de Severo-Kourilsk sur l’île de Paramouchir, dans les îles Kouriles.

Environ 2 700 personnes ont été évacuées, dont près de 600 enfants. Au total, quatre vagues de tsunami ont été enregistrées à Sakhaline à la suite du séisme. La troisième vague a été la plus forte, ayant inondé, selon le gouverneur de la région Valéry Limarenko, le port et diverses infrastructures. Lors du séisme à Severo-Kourilsk, les cheminées de plusieurs maisons se sont effondrées. Le tsunami a atteint les côtes japonaises; la Chine, le Pérou, le Chili, le Mexique et Hawaï sont menacés

Les tremblements de terre au Kamchatka ont également touché d’autres pays. Ainsi, une vague de tsunami d’environ 30 cm de haut a atteint le nord du Japon. Les forces d’autodéfense japonaises ont déployé des chasseurs, des avions de patrouille et des hélicoptères pour surveiller la situation au-dessus de l’océan Pacifique. Dans le centre et le nord-est du pays, la circulation des trains à grande vitesse a été suspendue. La vague de tsunami a également atteint les côtes des préfectures japonaises de Hokkaido, Aomori, Miyagi, Iwate, Fukushima, Ibaraki, Shizuoka, ainsi que la préfecture de Kanagawa, voisine de Tokyo. À la suite de la vague, quatre baleines ont été rejetées sur le rivage près de Tateyama, dans la préfecture japonaise de Chiba.

Le ministère des Ressources naturelles de la Chine a également émis une alerte en raison du risque de tsunami. Selon ses informations, les vagues pourraient toucher la côte de Shanghai, la partie sud de la municipalité de Zhoushan, province du Zhejiang, ainsi que l’île de Taïwan.

En outre, une alerte au tsunami a été émise pour les îles Hawaï, les États-Unis, les îles Galápagos, l’Équateur, la côte ouest du Mexique, ainsi que toute la côte péruvienne.