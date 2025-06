Une marée humaine aux Pays-Bas et en Belgique : Assez de cette boucherie à ciel ouvert !

Quelque 150.000 manifestants ont défilé à La Haye, selon les organisateurs, une mobilisation encore plus forte que celle du 18 mai dans la même ville néerlandaise (100.000 personnes).A Bruxelles, où l’objectif était aussi d’interpeller l’Union européenne, accusée d’inaction, le cortège a réuni 75.000 personnes selon la police, plus de 110.000 d’après les organisateurs. Ceux-ci ont revendiqué la plus grande manifestation jamais organisée en Belgique en soutien aux Palestiniens.

Dans les deux pays voisins, les organisateurs, parmi lesquels Amnesty International et Oxfam, avaient appelé les participants à créer une « ligne rouge » pour Gaza, en portant un vêtement de cette couleur (tee-shirt, écharpe, casquette). Les cortèges ont de fait pris l’allure d’une mer rouge.

A La Haye, où la marche avait pour point d’arrivée la Cour internationale de justice, certains brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: « Ne détournez pas le regard, faites quelque chose », « Arrêtez la complicité néerlandaise » et « Silence quand les enfants dorment, pas quand ils meurent ». Les organisateurs ont exhorté le gouvernement néerlandais – qui s’est effondré le 3 juin après le retrait d’un parti d’extrême droite d’une coalition fragile – à faire davantage pour maîtriser Israël.

« Plus de 150 000 personnes ici vêtues de rouge (…) veulent simplement des sanctions concrètes pour arrêter le génocide à Gaza », a déclaré Michiel Servaes, directeur d’Oxfam Novib. « Nous exigeons une action de la part de notre gouvernement maintenant », a-t-il ajouté.

Dans la capitale de l’UE, les manifestants, parmi lesquels de nombreuses familles avec enfants, scandaient « Free free Palestine » ou brocardaient le Premier ministre israélien. Une affiche montrait le visage de Benjamin Netanyahu surmonté d’un « Recherché pour crimes contre l’humanité ».

Aux Pays-Bas, Dick Schoof, Premier ministre démissionnaire, a réagi sur X en assurant « à tous ceux qui sont à La Haye, je dis: nous vous voyons et nous vous entendons ». « En fin de compte, notre objectif est le même: mettre fin aux souffrances à Gaza au plus vite », a-t-il ajouté.

Des élections provoquées par la chute du gouvernement sont prévues le 29 octobre.

Israël avait repris son offensive à la mi-mars sur la bande de Gaza, et intensifié ses opérations militaires le 17 mai, dans le but affiché d’anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas, de libérer les derniers otages restants et de prendre le contrôle du territoire. L’ONU a mis garde le 30 mai contre un risque de famine dans toute la bande de Gaza en raison d’un blocus humanitaire.

L’attaque lancée le 7 octobre 2023 en Israël par le Hamas a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles. En représailles, Israël a lancé une campagne militaire qui a tué plus de 54.600 Palestiniens, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l’ONU. En janvier 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a appelé Israël à prévenir tout acte de génocide. Le chef des opérations humanitaires de l’ONU a aussi a exhorté mi-mai les dirigeants mondiaux à « agir pour empêcher un génocide ».

Lundi, les médias palestiniens ont fait état d’une violente frappe aérienne contre le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de Gaza. L’armée sioniste a tué 5 gazaouis et blessé 20 autres en ouvrant le feu sur ceux qui attendaient la distribution de l’aide humanitaire. Le ministère de la Santé a fait état, lui, de 68 martyrs et 182 blessés arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures e rappelé que le bilan de l’agression israélienne s’élève à 55 432 martyrs et 128 923 blessés depuis le 7 octobre 2023

Devant autant de massacres, la résistance fait encore parler d’elle. Ainsi, les Brigades al-Qassam assurent avoir tué et blessé des soldats de l’occupation dans l’explosion d’une maison piégée dans la localité de Abasane à l’est de Khan Younes. En outre, une embuscade de la résistance contre les troupes de l’occupation israélienne à al-Qarara au nord-est de Khan Younes, a fait des morts et des blessés par les troupes sionistes. Des hélicoptères ont transporté plusieurs fois des militaires blessés…