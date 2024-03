Trafic de stupéfiants : Deux hélicoptères transportant des ballots de Chira saisis Cadix

La gendarmerie espagnole a démantelé une organisation dédiée au transport d’importantes quantités de haschisch par hélicoptère via des vols de nuit à basse altitude entre le Maroc et Cadix ou Séville.

Les forces de police ont pisté l’un des appareils qui quittait la région de Cadix, en Andalousie, dans l’extrême sud de l’Espagne. Il volait très bas et sans lumière, en direction du Maroc. Les autorités marocaines ont ensuite détecté l’appareil qui n’est resté que « quelques minutes » avant de retourner à Cadix. C’est là qu’il a été intercepté dans une propriété située dans la localité de Chiclana de la Frontera.

À l’intérieur, trente ballots qui contenaient au total 795 kilos de haschich. Cinq personnes ont été arrêtées. L’un des trafiquants, considéré comme « l’un des responsables les plus importants » du réseau, s’est tué dans un accident de voiture alors qu’il tentait de fuir à toute vitesse. Quatre autres personnes ont ensuite été interpellées à Utrera, non loin de Séville, et un deuxième hélicoptère, en cours d’aménagement « pour pouvoir réaliser les narco-vols » a été saisi, comme l’a expliqué la Garde civile. Les sièges arrière des deux appareils, achetés dans des pays d’Europe de l’Est, avaient été retirés afin de laisser place au haschich.