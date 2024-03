Risque terroriste : La nouvelle stratégie de Madrid met le Maghreb sous la loupe

Le rapport espagnol précise que « la lutte contre le terrorisme au Maghreb est une priorité pour l’Espagne et l’un des grands défis en la matière ». Et relève que « les liens existants entre le crime organisé et le terrorisme provoquent l’expansion du phénomène djihadiste, et ce en assurant aux antennes de Daesh et Al-Qaida des ressources logistiques, ainsi que des armes ou des formations ».

Le document a alerté sur « les liens spécifiques détectés entre les djihadistes et les réseaux de trafic d’êtres humains, notamment en Méditerranée centrale, augmentant ainsi le risque d’entrée sur le territoire européen de rapatriés et d’autres terroristes, ainsi que d’individus hautement radicalisés ».

Un précédent document élaboré par l’Institut Royal Elcano avait indiqué que six djihadistes sur dix condamnés ou tués en Espagne au cours de la dernière décennie étaient nés au Maroc (55,9%) et cinq sur dix avaient la nationalité marocaine (48%).