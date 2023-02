Système sanitaire fragile en Espagne : Madrid, épicentre de la contestation

Ils étaient un million de manifestants à défiler dans les rues de Madrid, selon les syndicats. La préfecture avance, de son côté, le chiffre de 250 000 personnes.

Bien que cette région soit la plus riche du pays, elle se situe en avant-dernière position des 18 régions espagnoles en matière d’investissement en santé publique, avec 1 491 euros par an et par habitant, selon le dernier rapport du ministère de la Santé datant de 2020.

On a ainsi assisté dans la capitale espagnole à une suite de grèves de médecins de la santé primaire qui se plaignent de l’absence de moyens, de personnel, d’argent. En conséquence, environ 80% émigrent et la colère se dirige contre Isabel Diaz Ayuso, présidente libérale de la Région Madrid. Selon la FADSP, la Fédération des associations de défense de la Santé publique, qui organise la mobilisation, les médecins du secteur primaire ne disposent en moyenne que de 10 minutes par patient. Et souvent moins, car en cas d’absence, ils ne sont pas remplacés.

La présidente madrilène a dit ne pas vouloir négocier. Mais il est possible, qu’elle s’y résigne face à l’ampleur de la contestation.