Soutien public aux partis politiques : Les caisses de l’Etat récupèrent plus de 37 MDH !

Les montants de soutien public non justifiés qui ont été restitués par 22 partis politiques, au titre de l’année 2022, ont augmenté pour atteindre un total de 37,5 MDH, tandis que les montants non restitués par 18 partis ont baissé et s’élèvent à 26,35 MDH. C’est ce qu’a indiqué, mercredi, Abdessamad Lazrak, responsable à la Cour des comptes chargé de la coordination des travaux de contrôle des comptes des partis politiques et des organisations syndicales.