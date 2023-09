SBM : HEINEKEN ne moussera plus au Maroc

L’arrivée à terme du contrat étant programmé en décembre 2023, cette décision ne devrait avoir aucun impact sur les réalisations de l’année en cours. Notons que la marque HEINEKEN a drainé en 2022 près de 17% du chiffre d’affaires global et que cette part devrait, selon le Management, être reprise par les marques historiques du Groupe. Néanmoins, ce retrait de la marque hollandaise pourrait éventuellement impacter les marges de l’opérateur à la baisse étant donnée son positionnement haut de gamme.

Cette annonce intervient également après la cession définitive en juillet dernier par SBM de l’intégralité des actions de la filiale Euro Africaine des Eaux -EAE- à la société DISTRA (Groupe MUTANDIS) au prix de 380 MDH.

Concernant 2023, rappelons que SBM a affiché des revenus consolidés en appréciation de +10,5% à 1 213 MDH tirés par le rebond de la demande émanant du secteur touristique avec une croissance de +92% comparativement à la même période une année auparavant. En termes de perspectives, l’opérateur devrait poursuivre le développement de ses marques emblématiques et la promotion du Made in Morocco tout en mettant en œuvre ses initiatives stratégiques et opérationnelles visant à consolider l’efficacité de l’outil industriel et à soutenir le dynamisme de ses innovations sur le plan commercial.