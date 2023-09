AGMA : Le RNPG progresse à fin juin 2023

Le résultat net, lui, s’est établi à 35,5 MDH, en croissance de 12,7% et ce, compte tenu de l’augmentation du résultat d’exploitation et du résultat financier d’une part, et la baisse du taux de l’IS (impôt sur les sociétés) d’autre part, indique AGMA.

Le chiffre d’affaires semestriel a progressé de 3,2% à 84,1 MDH, en comparaison de celui de la même période de l’exercice écoulé, précise la même source. En s’établissant à 47,7 MDH, le résultat d’exploitation a augmenté de 6,5%, grâce à l’amélioration des produits d’exploitation de 3,3%, conjuguée à la maîtrise des charges d’exploitation (-0,5%).

Par ailleurs, AGMA a réussi, le 27 juin 2023, l’audit de renouvellement de la certification ISO 9001 version 2015, sans écart ni point faible.