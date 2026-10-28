Résistance libanaise contre les menées israéliennes : Le Hezbollah ne lâche rien !

Dans une déclaration concernant la position du Hezbollah sur les récents développements politiques au Liban et dans la région, cheikh Naïm Qassem a appelé Israël à se retirer conformément à l’accord du 27/11/2024 et à la résolution 1701, et a demandé à l’armée libanaise de se déployer au sud du fleuve Litani. « L’accord-cadre n’a aucune légitimité », a-t-il assuré car il viole la constitution, l’accord de Taëf, les lois libanaises, le discours d’investiture du président et la déclaration du gouvernement, le considérant comme « nul et non avenu ». « Il s’agit d’un accord qui donne à l’ennemi ce qu’il n’a pas, abandonne les atouts de force du Liban et s’appuie sur la sédition et le sabotage du pays », a-t-il ajouté.

Il a expliqué que le Hezbollah s’intéresse à l’accord irano-américain car « il constitue la seule source de puissance disponible aux côtés de la fermeté de la résistance, de notre peuple et de ses partisans », notant que « l’accord a prouvé son efficacité dès le lancement du mémorandum d’entente, en réduisant le niveau d’agression contre le Liban. » Il a ajouté que la République islamique d’Iran accorde la priorité à la fin de l’agression israélienne contre le Liban et à son retrait du territoire libanais, qualifiant cela de « grand sacrifice que nous apprécions de la part d’une icône de la liberté dans le monde ».

Concernant les élections israéliennes il a déclaré : « Peu nous importe qui gouverne l’entité israélienne usurpatrice, mais qu’elle sache qu’elle ne pourra pas poursuivre son occupation et qu’elle doit quitter notre terre. »

Il a appelé à la fin de la tutelle américaine et de son contrôle sur certaines institutions clés de l’État libanais, soulignant que « la tutelle est comme une occupation, et les deux constituent des violations de la souveraineté ».

Le leader de la résistance libanaise a salué « la remarquable solidarité de notre peuple et de tous les citoyens honorables de notre pays autour de la résistance », renouvelant l’engagement lancé par le Hezbollah pour procurer l’aide nécessaire : « Nous resterons unis pour l’abri, la restauration et la reconstruction, avec nos capacités et nos efforts pour permettre à l’État libanais de remplir ses devoirs, et avec l’aide des pays frères et amis. » Il a souligné l’importance de l’unité nationale et la volonté de tout mettre en œuvre pour surmonter les divisions et unifier la position, ajoutant : « Mais nous attendons des autres des actions qui confirment concrètement cette conviction d’unité. »