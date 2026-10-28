Tension entre Washington et Téhéran : Doha tente de revenir aux « bons offices »

Ce calendrier pourrait débuter en début de semaine prochaine, plusieurs pays devant se porter garants de l’accord. La même source a indiqué que des craintes existaient avant la réunion de dimanche à Téhéran, selon lesquelles le premier ministre israélien pourrait reprendre les attaques contre la République islamique cette semaine.

Des médiateurs qataris s’étaient rendus à Téhéran, dimanche, dans le cadre d’un effort visant à désamorcer les tensions régionales, en coordination avec les États-Unis, d’après Reuters. Cette démarche intervient dans un climat de vive escalade régionale, alors que se multiplient les rapports médias évoquant l’intention du gouvernement israélien, dirigé par Benjamin Netanyahu, et de l’administration du président américain Donald Trump de lancer une nouvelle offensive contre l’Iran. Téhéran a averti qu’il répliquerait de manière démultipliée à toute erreur.

Concernant les démarches politiques et la fin des hostilités, Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a affirmé qu’« un cessez-le-feu ne peut être réalisé que par une cessation complète des combats sur l’ensemble des fronts », réitérant le souci constant de l’Iran d’assurer la stabilité et d’interrompre les conflits de manière globale et sur tous les fronts.

Conflit coûteux

Des données publiées par le ministère américain de la Défense (Le Pentagone) révèlent que l’armée américaine a dépensé plus de 47 milliards de dollars pour « gérer la guerre contre l’Iran », soit une hausse de plus de 25 % par rapport aux estimations du ministère en juillet dernier, selon l’agence Reuters. D’après ces données, « le réapprovisionnement en munitions utilisées a représenté la part la plus importante du coût opérationnel de la guerre, s’élevant à plus de 29 milliards de dollars, en plus de plus de 6 milliards de dollars consacrés au remplacement des équipements militaires ».

Selon Reuters, « ces chiffres n’indiquent pas s’ils incluent le coût de réparation des dégâts causés aux bases américaines par les attaques iraniennes de missiles et de drones ».

Le Bureau du budget du Congrès américain avait annoncé en septembre que « les opérations militaires contre l’Iran avaient coûté environ 38 milliards de dollars au ministère de la Défense jusqu’au 1ᵉʳ août, illustrant ainsi l’escalade rapide des coûts ». Et a estimé que « la poursuite des combats pourrait ajouter entre 2 et 3 milliards de dollars par mois, selon le niveau d’escalade », précisant que ses calculs « n’incluent pas l’ensemble des retombées économiques de la guerre ni les coûts supportés par d’autres organismes du gouvernement fédéral ». Il a également averti que « l’épuisement rapide des munitions pourrait nécessiter environ cinq ans pour être réapprovisionné, ce qui risquerait de fragiliser la capacité des États-Unis à répondre à d’autres conflits militaires ».

Rappelons que Pete Hegseth, chef du Pentagone, avait appelé au cours des mois précédents à l’approbation d’un financement d’urgence d’environ 90 milliards de dollars pour reconstituer les stocks de munitions.