Fuite de F. Bolsonaro aux USA : Lula dénonce une servilité à l’Oncle Sam

« Je viens seulement d’apprendre que mon rival a quitté le pays. Je ne dispose pas de suffisamment d’informations à ce sujet. » Luiz Inácio Lula da Silva a ensuite martelé : « La famille Bolsonaro est ainsi faite. Le Brésil est leur seconde patrie ; quant à leur première patrie, c’est la servilité envers les États-Unis. »

Le président a alors mis en parallèle l’attitude de F. Bolsonaro avec son propre parcours électoral : « J’ai perdu l’élection face à Collor et je suis resté au Brésil. J’ai perdu à deux reprises face à Fernando Henrique Cardoso et je suis toujours resté au Brésil. » Évoquant la période où il était visé par des procédures et enquêtes judiciaires, le chef d’État brésilien a rappelé avoir reçu des propositions pour quitter le territoire ou se réfugier dans des ambassades, avant de décider de faire face et de se rendre à la police fédérale. « J’ai reçu de nombreuses invitations à quitter le Brésil ou à me réfugier dans des ambassades. Mais j’ai choisi de rester ici et de me rendre à la police fédérale, car je tenais à démontrer le mensonge des accusations et à prouver mon innocence », a-t-il expliqué, avant d’enchaîner : « Un citoyen qui quitte son pays en cachette le fait parce qu’il a quelque chose à se reprocher. »

Lula a par ailleurs déploré cette fuite, estimant que son rival aurait dû rester pour s’expliquer devant la justice : « Je regrette qu’il ait quitté le Brésil, car il aurait pu rester ici et prouver que les accusations portées contre lui n’étaient pas fondées. » Revenant sur les critiques adressées à son adversaire durant la campagne, le président brésilien l’a de nouveau accusé de faire fi de la vérité. « Ce citoyen, le personnage le plus menteur que j’aie vu sur terre, n’a aucun respect des faits », a-t-il fustigé, qualifiant ce départ d’acte honteux.

Puis, comparant une nouvelle fois la situation à ses démêlés judiciaires passés, il a rappelé son propre comportement : « Lorsque l’on m’a demandé de remettre mon passeport, je l’ai rendu. Il aurait dû faire de même. » Lula a enfin réitéré que F. Bolsonaro se devait de rester au Brésil pour répondre des enquêtes et des charges qui pèsent sur lui.

Selon deux sources citées par l’agence Reuters, le sénateur brésilien battu a quitté le pays à destination des États-Unis à la suite de sa défaite à l’élection présidentielle de dimanche et de son refus d’obtempérer à l’injonction de la Cour suprême lui ordonnant de remettre ses passeports. Cette fuite intervient après la décision du juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, d’annuler les passeports brésiliens du sénateur, y compris son passeport diplomatique. L’ordonnance sommait également F. Bolsonaro de restituer tout autre passeport sous 24 heures, lui interdisait de quitter le territoire et lui défendait tout contact avec l’avocat Willer Tomaz, son proche visé avec lui par une enquête pour soupçons de blanchiment d’argent.

Fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, Flavio a soutenu avoir reçu une convocation de la police fédérale lui ordonnant de rendre son passeport juste après avoir rendu visite à son père. Ces mesures judiciaires font suite à sa défaite présidentielle face à Lula da Silva a emporté avec environ 51,8 % des suffrages contre 48,2 %, soit un écart supérieur à 4,4 millions de voix.