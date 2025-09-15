Rentrée politique : L’AMDH dénonce les déficits sociaux et démocratiques

Dans un communiqué récemment rendu public, L’AMDH dénonce dans son récent communiqué le « déclin alarmant » de la situation sanitaire dans le pays, soulignant le manque de personnel, l’insuffisance des équipements et l’absence de soins adaptés dans les hôpitaux publics. L’association cite un exemple frappant à Taza, où une patiente s’est vue proposer un rendez-vous pour une radiographie seulement en avril 2027, illustrant selon elle «le mépris de la vie des citoyens et la profondeur de la crise sanitaire ». Elle appelle le ministère de la Santé et l’État à prendre « des mesures urgentes pour accélérer les rendez-vous médicaux et procéder à une réforme complète du secteur ».

L’ONG exprime également sa préoccupation face à l’augmentation des cas de viols, y compris collectifs, touchant des enfants, notamment lors des camps d’été. Elle demande un renforcement strict du contrôle des associations organisatrices et un durcissement des sanctions contre les agresseurs, tout en insistant sur la nécessité d’une protection psychologique et physique totale des victimes.

L’Association pointe la répétition des interdictions de manifestations pacifiques, notamment celles revendiquant l’accès à l’eau potable dans un contexte de sécheresse et de coupures récurrentes. Elle dénonce l’exploitation des ressources hydriques par certaines entreprises au détriment des habitants et critique la répression des protestations par les autorités plutôt qu’un dialogue constructif. Comme elle assure suivre toujours de près l’affaire de l’enfant Mohamed Bouislakhane, retrouvé mort dans la région d’Aghbalou près de Boumia, et annonce son soutien à sa famille lors de la séance d’enquête prévue ce mois-ci devant la Cour d’appel de Errachidia.

Plus, l’association tire la sonnette d’alarme sur la hausse dramatique des décès de jeunes migrants marocains tentant de rejoindre l’Europe. Elle cite l’incident de la nuit du 15 août où plus de 300 jeunes ont tenté de rejoindre Sebta à la nage. L’AMDH appelle l’État à adopter des politiques de développement équitables, centrées sur la jeunesse et offrant des conditions de vie dignes, afin d’éviter que la mer ne devienne un « cimetière collectif ».