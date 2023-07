Réforme de la justice en Israël : La pilule ne passe toujours pas

Plus de 360 000 manifestants sont descendus dans les rues d'Israël, samedi, pour protester – comme ils le font chaque samedi soir depuis plus de six mois – contre la réforme du système judiciaire. Les rassemblements ont eu lieu dans toutes les grandes villes du pays, alors que le gouvernement israélien veut faire progresser sa réforme de manière unilatérale.