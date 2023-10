R. Sunak à Tel-Aviv : Dans les pas de J. Biden

Rishi Sunak a eu des mots très forts à son arrivée en Israël, pays qui a subi, selon ses dires, un acte de terrorisme « innommable et horrible ». « Vous n’avez pas seulement le droit, vous avez le devoir de rétablir la sécurité de votre pays », proclame R. Sunak. Dans les pas du Président américains Joe Biden et du chancelier allemand Olaf Scholz, le chef du gouvernement britannique a rencontré le président israélien et également Benyamin Netanyahu qu’il avait pourtant soigneusement évité au cours des dix derniers mois. Ses interlocuteurs israéliens se sont notamment plaints de la couverture du conflit par la BBC et du fait que le diffuseur public britannique refuse de qualifier d’attaque terroriste les événements du 7 octobre.

R. Sunak s’est également entretenu avec les familles des otages détenus à Gaza. Israël doit tout faire pour obtenir leur libération, a-t-il notamment affirmé. Il a également souligné que les Palestiniens sont, eux aussi, des victimes du Hamas et il est important de leur fournir une assistance humanitaire. Le Royaume-Uni a augmenté son aide pour les territoires palestiniens et « nous sommes désireux de la voir parvenir à ceux qui en ont besoin », a dit le Premier ministre britannique.

Après Israël, R. Sunak est parti pour l’Arabie saoudite où il doit rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salman.