Prévention de la torture en Afrique : Un rendez-vous international à Marrakech

Le Conseil national des droits de l’Homme / Mécanisme national de prévention de la torture (MNP), organise en collaboration avec la Commission sud-africaine des droits de l’Homme, une conférence internationale à Marrakech sur les « Pratiques des Mécanismes nationaux de prévention de la torture (MNP) en Afrique : Défis et opportunités émergents ».

Cette conférence internationale de deux jours qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration du (CNDH) du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, vise à identifier des stratégies qui favoriseraient les opportunités de réseautage et encourageraient une collaboration à même d’optimiser l’efficacité des MNP africains et à encourager la coopération pour améliorer l’efficacité des mécanismes africains de prévention.

De même, ajoute le CNDH, l’événement vise à faciliter l’échange des idées et des expériences entre les MNP et divers acteurs, dont le Sous-comité pour la prévention de la torture, le Comité de Prévention de la Torture du Conseil de l’Europe, le Comité international de la Croix-Rouge, l’Association pour la prévention de la torture et des experts internationaux. La conférence, ajoute-t-on, compte aussi examiner les défis et les évolutions liés aux cadres juridiques et institutionnels des (MNP) existants en Afrique, discuter les défis et les solutions possible et identifier les pratiques actuelles et les opportunités émergentes.

Cette conférence, déclinée en cinq sessions, s’attardera sur les défis structurels complexes auxquels sont confrontés les (MNP) africains, à l’instar des ressources limitées, les lacunes dans les cadres juridiques et les limitations infrastructurelles. Elles chercheront aussi, ajoute-t-on, à mettre en avant les meilleures pratiques et à explorer des approches novatrices et des voies de collaboration entre les (MNP) et les autres partenaires aux niveaux continental et international.

La dernière session sera consacrée à la présentation du document final de la conférence résumant les principales conclusions et recommandations.