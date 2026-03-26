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Polisario « blacklisté » aux USA : La proposition de loi fait plus d’émules

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Polisario « blacklisté » aux USA : La proposition de loi fait plus d’émules

En tant que président de la sous-commission des Affaires étrangères chargée du Proche-Orient, de l’Asie du Sud, de l’Asie centrale et de la lutte contre le terrorisme, le soutien de D. McCormick revêt une importance particulière. Avec son adhésion, ce sont désormais quatre sénateurs qui appuient le projet de T. Cruz.

Par ailleurs, dix parlementaires américains soutiennent déjà une proposition similaire déposée en juin 2025 par le député républicain Joe Wilson et le député démocrate Jimmy Panetta, visant à inscrire le Polisario sur la liste des organisations terroristes.

Pour rappel, T. Cruz a déclaré que « le régime iranien cherche à transformer le Front Polisario en une version des Houthis en Afrique de l’Ouest, menaçant ainsi la sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés. Le Front Polisario collabore avec des groupes terroristes iraniens, reçoit des drones du Corps des gardiens de la révolution islamique et transporte des armes dans la région pour le compte du régime iranien ».

 

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