Péril acridien : Le Souss en voie d’être infesté, alerte la FAO

Celle-ci confirme également la présence de criquets en Mauritanie. Par ailleurs, la lutte contre les criquets pèlerins a globalement montré une diminution. En février dernier, un total de 34 564 hectares a été traité. En janvier, la zone concernée s’est étendue à 47 358 ha.

Pour autant, les prévisions sont peu rassurantes. Selon la FAO, « des groupes d’ailés et des petits essaims pourraient continuer à migrer vers le nord au Maroc et en Algérie, où la reproduction pourrait former de nouveaux groupes de larves et de petites bandes ».

Au Maroc, « des groupes d’adultes ont également augmenté et ont progressé vers le nord, se reproduisant sur de nombreux sites », indique la FAO. Certains ont atteint le nord d’Agadir.

Plus loin, la Région centrale reste concernée par des ailés isolés et épars au Soudan, en Égypte et en Érythrée.

Dans ce contexte, la FAO insiste sur la nécessité de « poursuivre les prospections et les opérations de lutte », pour prévenir toute nouvelle infestation.