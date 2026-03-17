Lutte contre l’envasement des barrages : Equipement et ANEF s’allient

Cette convention, signée par Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, et Abderrahim Houmy, directeur de l’ANEF, vise à mutualiser les efforts des deux institutions pour la réduction de l’envasement des barrages, à travers une approche intégrée d’aménagement et de gestion des bassins versants situés en amont des infrastructures hydrauliques.

Pour N. Baraka, cette convention a pour objectif de favoriser la gestion intégrée des ressources en eau et de protéger les bassins versants et les barrages, ce qui contribuera à réduire l’envasement au niveau des retenues. Il a, en ce sens, souligné l’importance d’adopter une démarche préventive afin de faire face à ces problématiques, ajoutant que cette convention englobe également la lutte contre les inondations, notamment à travers la prise en compte de l’approche socio-économique.

De son côté, A. Houmy a relevé que cette convention revêt une importance particulière dans la mesure où elle permettra de mettre en place un programme intégré de gestion des ressources hydriques et de concrétiser la coopération entre le ministère de tutelle et l’ANEF en faveur de la protection des bassins hydrauliques. Le Maroc, a-t-il expliqué, dispose d’importants bassins versants nécessitant des opérations d’aménagement, compte tenu du rôle qu’ils jouent dans la protection des infrastructures hydrauliques, notamment les barrages, ainsi que dans la prévention des inondations, devenues l’un des défis auxquels le Royaume est confronté.

À travers ce partenariat, les deux parties renforceront l’échange de données et d’expertises techniques et mettront en œuvre des programmes conjoints d’aménagement des bassins versants et des solutions de conservation des sols, contribuant ainsi à la réduction des apports sédimentaires vers les retenues de barrages et à la préservation durable des infrastructures hydrauliques du Royaume.

L’envasement des retenues de barrages constitue l’un des défis majeurs pour la gestion durable des ressources en eau au Maroc. Ce phénomène, principalement lié à l’érosion des sols dans les bassins versants, entraîne une diminution progressive de la capacité de stockage des barrages et affecte, à terme, la mobilisation des ressources hydriques destinées à l’alimentation en eau potable, à l’irrigation et à la production hydroélectrique.