Connectivité portuaire : Un rapport arabe fait grand cas de Tanger Med et de Casablanca

Dans son quatrième rapport sectoriel pour l’année 2025, publié dimanche, l’institution précise que les deux ports marocains aux côtés notamment de ceux de Jebel Ali, Khalifa, Djeddah, Alexandrie, Port-Saïd, Dammam, Damiette et de Salalah, figurent en tête du classement de 71 ports arabes.

Le secteur du transport maritime dans la région arabe a attiré 146 projets d’investissement étrangers, pour un coût global avoisinant 4 milliards de dollars au cours des 23 dernières années. Le rapport fait également état d’une hausse de 4% de la taille de la flotte commerciale arabe, qui a atteint 2 900 navires en 2025, selon la propriété effective des navires. Par ailleurs, la capacité de transport de cette flotte a progressé de 4,6% pour se chiffrer à près de 109 millions de tonnes de port en lourd en 2025, soit une part de 5% du volume mondial du transport maritime.

S’agissant des investissements arabes intra-régionaux dans ce secteur, six pays arabes à savoir, le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Sultanat d’Oman et l’Égypte, ont investi dans 11 projets communs, pour un coût dépassant 218 millions de dollars.

D’autre part, les ports arabes ont accueilli plus de 423 millions de tonnes métriques de marchandises en 2023, dont 58% au Maroc, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Égypte. Au cours de la même année, près de 1,6 milliard de tonnes métriques de marchandises ont été chargées via les ports arabes, soit 14% du total mondial. Le pétrole représente à lui seul 58% du volume total.

Le document relève aussi une hausse de 19% du volume de manutention dans dix ports arabes en 2023 par rapport à 2019, pour s’établir à environ 59 millions d’EVP (conteneurs de 20 pieds).

Le classement moyen des pays arabes dans l’indice de connectivité au réseau de transport maritime régulier s’est amélioré au quatrième trimestre de 2024, avec en tête au niveau arabe le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Arabie saoudite. Quant au commerce extérieur de 11 pays arabes dans les services de transport maritime, il a progressé de 12% pour dépasser 53 milliards de dollars en 2024, soit 25% du total du commerce arabe des services de transport.