Industrie touristique : Les travailleurs du secteur évalués à plus de 890.000

Ces résultats s’inscrivent dans une performance positive à travers divers indicateurs. Le Maroc a accueilli près de 20 millions de touristes en 2025, alors que la feuille de route a fixé un objectif de 17,5 millions en 2026. Par ailleurs, les recettes en devises issues des voyages ont atteint 138 milliards de dirhams, soit une augmentation de 18 MMDH par rapport à l’objectif fixé pour l’année courante, atteint avec un an d’avance.

Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat, et de l’économie sociale et solidaire, a déclaré que l’objectif, avec les mesures lancées dans le cadre de la feuille de route 2023–2026, serait « d’avoir un impact tangible sur la vie des citoyens ». Selon elle, ces chiffres traduisent « l’efficacité de la stratégie adoptée et le rôle central du tourisme en tant que moteur de croissance et de création d’opportunités ».