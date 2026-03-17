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Coupe de la CAF : WAC et OCS se neutralisent

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Coupe de la CAF : WAC et OCS se neutralisent

Le Bolivien Ramiro Vaca a inscrit pour le Wydad Casablanca à la 67e minute de jeu, avant que Mehdi Benabid n’offre l’égalisation à l’Olympic Safi en inscrivant contre sans camp (86e).

Le match retour est prévu dimanche prochain au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Dans les autres matchs de la même phase, l’AS Otôho d’Oyo du Congo a fait un match nul (1-1) contre le Zamalek d’Egypte. La rencontre entre Al-Masry SC d’Egypte et les Algériens de Belouizdad s’est également soldée par un nul (1-1), tandis que le club congolais Maniema Union a pris le meilleur face à l’USM Alger (2-1).

 

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