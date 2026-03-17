La Nuit du Destin : Le roi préside une veillée religieuse à Rabat

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Cette veillée se tient ainsi le 26 ramadan 1447 de l’hégire, correspondant au 16 mars 2026. Elle sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à l’heure de la prière d’Al-Icha, indique la source.
Cette veillée se tient ainsi le 26 ramadan 1447 de l’hégire, correspondant au 16 mars 2026. Elle sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à l’heure de la prière d’Al-Icha, indique la source.
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