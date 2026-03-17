Home MarocActivités royalesLa Nuit du Destin : Le roi préside une veillée religieuse à Rabat
Activités royalesMarocRamadan-GMT+

La Nuit du Destin : Le roi préside une veillée religieuse à Rabat

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
La Nuit du Destin : Le roi préside une veillée religieuse à Rabat

Cette veillée se tient ainsi le 26 ramadan 1447 de l’hégire, correspondant au 16 mars 2026. Elle sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à l’heure de la prière d’Al-Icha, indique la source.

You may also like

La guerre rattrape les Marocains : Les prix à la pompe flambent !

Entretien téléphonique entre Paris et Alger : Sahara et guerre contre l’Iran au centre...

Assaut sur Sebta : Marocains et Subsahariens ont déjoué les contrôles

Coexistence religieuse : Le « modèle marocain » présenté à Genève

Péril acridien : Le Souss en voie d’être infesté, alerte la FAO

Maroc/CCG : La 9ème réunion ministérielle conjointe programmée à Rabat

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.