Pékin s’implique dans le dossier proche-oriental : Des relations stratégiques nouées avec les Palestiniens

Le Président chinois avait déjà affiché une position similaire, notamment en décembre en Arabie Saoudite. Mais ce nouvel appel intervient au moment où Pékin entend renforcer son rôle de médiateur dans les différends au Moyen-Orient.

La diplomatie chinoise, qui a facilité plus tôt cette année le spectaculaire rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite, affirme vouloir apporter sa contribution au processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2014. « La Chine soutient la Palestine afin qu’elle devienne membre à part entière de l’ONU », a affirmé Xi Jinping lors d’une rencontre à Pékin avec Mahmoud Abbas, reçu au monumental Palais du Peuple, qui borde la place Tiananmen, selon la télévision publique chinoise CCTV. « La solution fondamentale à la question palestinienne réside dans l’établissement d’un État palestinien indépendant avec pleine souveraineté, sur la base des frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale », a souligné le chef de l’Etat chinois. « Justice doit être rendue à la Palestine au plus vite » et Pékin souhaite « renforcer la coordination et la coopération » avec les autorités palestiniennes en vue d’un « règlement rapide, global, juste et durable » du conflit, a-t-il encore souligné. « La Chine est prête à jouer un rôle proactif dans les efforts déployés par la Palestine pour parvenir à une réconciliation interne et promouvoir les pourparlers de paix », a-t-il poursuivi.

La Chine, qui entretient par ailleurs de bonnes relations avec Israël, reconnaît la Palestine comme un Etat et soutient traditionnellement une solution à deux États. Jusqu’à récemment peu impliquée dans le dossier israélo-palestinien en comparaison avec les Etats-Unis, la Chine affirme ces derniers mois avec davantage de force sa position sur le sujet. « Il convient de respecter le statu quo historique des lieux saints de Jérusalem, rejeter les paroles et les actes radicaux et provocateurs, et promouvoir la convocation d’une conférence de paix internationale plus large, qui fasse davantage autorité et qui soit davantage influente », a plaidé mercredi Xi Jinping.

« Je saisis cette occasion pour vous remercier sincèrement de tout ce que la Chine fait pour soutenir les droits du peuple palestinien » et « pour aider l’État de Palestine à devenir membre à part entière de l’ONU », a indiqué à son hôte chinois M. Abbas à Pékin jusqu’à vendredi. Il s’agit de la cinquième visite officielle de Mahmoud Abbas en Chine.

La Chine et l’autorité palestinienne ont par ailleurs annoncé dans un communiqué commun l’établissement de « relations de partenariat stratégique », soit une élévation du niveau des liens diplomatiques. « Aujourd’hui, nous allons annoncer conjointement l’établissement de relations de partenariat stratégique entre la Chine et la Palestine », soit une élévation du niveau des liens diplomatiques, a indiqué Xi Jinping, qui évoque « une étape importante » dans les relations bilatérales. « La Chine est prête à saisir cette occasion pour faire progresser la coopération amicale avec la partie palestinienne dans tous les domaines », a-t-il souligné. « Face aux changements importants (…) auxquels le monde est confronté et aux nouvelles évolutions de la situation au Moyen-Orient, la Chine est prête à renforcer la coordination et la coopération avec la partie palestinienne afin de favoriser un règlement rapide, global, juste et durable de la question palestinienne », a-t-il encore ajouté.

Définie par les Etats-Unis comme un rival, la Chine a renforcé ces dernières années ses relations commerciales et diplomatiques avec les pays du Moyen-Orient, dont une grande partie sont traditionnellement sous influence US.