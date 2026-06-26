Pas de trêve entre le Liban et israël : Le sang coule toujours !

Les médias israéliens ont précisé que les blessés faisaient partie des éléments de la brigade « 769 », faisant état de l’atterrissage d’un hélicoptère militaire à l’hôpital Rambam dans la ville de Haïfa, dans le cadre des opérations d’évacuation des blessés.

Par ailleurs, l’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté que l’artillerie de l’ennemi israélien a ciblé la périphérie des localités de Baraachit et Beit Yahoun avec environ 10 obus, parallèlement à des opérations de ratissage aux armes automatiques en direction de la localité de Beit Yahoun.

Jeudi, l’armée d’occupation israélienne avait annoncé la mort d’un de ses soldats lors d’une « activité opérationnelle » au sud du Liban.

A noter que l’armée d’occupation israélienne continue de violer le cessez-le-feu, tandis que la Résistance islamique confirme que ces agressions représentent une « violation flagrante » de l’accord de cessez-le-feu, réaffirmant qu’elle surveille de près ces violations.

Dans ce climat, rendu tendu par les manœuvres israélo-américaines en marge des négociations menées par le gouvernement libanais à Washington, le Secrétaire général du Hezbollah a souligné la nécessité de tirer profit de la dynamique de l’accord entre l’Iran et les USA comme un soutien fondamental à la souveraineté du Liban. « Il y a cinq fondements auxquels nous croyons et que nous appelons de nos vœux. Le premier est qu’Israël n’a d’autre choix que le retrait total de chaque pouce de notre terre libanaise, et l’arrêt de l’agression par les airs, la mer, la terre et sous toutes ses formes » a déclaré Cheikh Naïm Qassem à l’issue de la procession d’Achoura dans la banlieue de Beyrouth. « L’agression israélienne a échoué à réaliser ses objectifs expansionnistes, et c’est un point de départ essentiel sur lequel nous devons bâtir », a-t-il ajouté.

Le leader du Hezbollah a affirmé qu’« Israël doit partir sans condition, et tout engagement portant atteinte à la souveraineté du Liban ne passera pas ; personne n’a le droit de signer quoi que ce soit ni d’accepter quoi que ce soit » ajoutant que « toutes les solutions ont pour plafond la souveraineté complète et l’indépendance totale du Liban. Pas de normalisation, pas d’annulation de l’état d’hostilité, pas d’acquis pour Israël, et aucune présence partielle sur la terre libanaise. Israël doit sortir humilié et vaincu, et c’est ce qui se produira. » Il a affirmé en outre que « le plafond de la souveraineté peut être atteint en restant dans le cadre des résultats de l’accord du 27/11/2024, exclusivement sur la base du sud du fleuve Litani et non de tout le Sud. »

« La Résistance se maintient par son existence, sa présence, ses décisions et ses capacités. Elle est désormais le pilier de l’indépendance du Liban et de sa libération, et elle le restera. La Résistance, c’est ce peuple, c’est cette terre, c’est l’histoire, le présent et l’avenir », a-t-il expliqué. « Le pouvoir libanais ne peut pas se montrer hostile et s’opposer à plus de la moitié du peuple libanais tout en continuant à fonctionner normalement. Le pays repose sur ses composantes et non sur ses postes. Les responsables sont les dépositaires de la préservation du pays ; ils en tireront la fierté s’ils réussissent, et le peuple leur demandera des comptes s’ils échouent », poursuivant que « le pouvoir politique doit revoir sa démarche sur deux points : le premier est de rassembler les voix, d’unifier les rangs et la position politique face à l’ennemi israélien ; le second est de cesser d’exécuter les diktats de la tutelle et de l’ennemi, et de prendre des décisions qui servent les intérêts des USA ou d’Israël. »

« Nous sommes prêts et nous tendons la main. Saisissez l’opportunité, la Résistance est forte et nous sommes avec vous si vous marchez sur la voie de la souveraineté du Liban », a-t-il encore rappelé tout en insistant sur la nécessité de « mobiliser les énergies pour bâtir l’État, redresser la situation économique, régler la question des fonds des déposants, lancer la reconstruction, combler la fracture sociale et entreprendre tout ce qui est de nature à traiter les dossiers dont nous avons besoin au Liban. Dans la phase post-retrait israélien, nous étudierons ensemble la stratégie globale de sécurité nationale. » Il a également réitéré la nécessité de « tirer profit de la dynamique de l’accord entre l’Iran et les USA comme un soutien fondamental à la souveraineté du Liban, une force exceptionnelle que Dieu Tout-Puissant nous a envoyée tel un don du ciel. »

S’adressant au pouvoir, N. Qassem a lancé : « Cessez de suivre les directives des pays arabes et étrangers qui font pression sur vous pour vous entraîner vers la discorde et servir les intérêts d’Israël. Coopérez au maximum avec les pays arabes et étrangers qui aident le Liban pour sa souveraineté, et dites-leur de traduire cela en actes. » Et d’ajouter qu’« il n’est pas acceptable que certains pays viennent dire « désarmez-vous pour que nous vous aidions », car c’est le projet d’Israël. Nous voulons des États qui nous soutiennent pour notre souveraineté, et non des États qui soutiennent Israël sous prétexte de notre souveraineté. » A contrario, il n’a pas manqué de saluer « les pays arabes et étrangers qui œuvrent à la reconstruction, au recouvrement de la souveraineté, au renforcement de l’armée libanaise, à l’expulsion d’Israël et à la création d’un lobby puissant empêchant Israël de réaliser ses objectifs. »

Le leader du Hezbollah a par ailleurs salué le peuple de Gaza et de Palestine. « Ô vous, les honorables et dévoués, le monde vous a injustement traités, mais le sang de vos martyrs et les sacrifices de notre peuple resteront l’étendard fondamental de la liberté, de la dignité et de la libération. » Et d’ajouter: « Nous sommes avec vous. La Palestine restera, et sa libération est la boussole. Nous croyons en sa libération aux côtés de son peuple, et si Dieu le veut, l’échéance est proche. »

Il a également adressé un hommage au cher et dévoué peuple yéménite, à sa noble direction et à ses forces armées qui se sont levées quand le monde entier a abandonné la Palestine, le Liban et l’axe de la Résistance, malgré toutes leurs conditions difficiles. Il a salué le peuple irakien — autorité religieuse, Hachd al-Chaabi, direction, peuple et gouvernement — pour l’attention et l’aide dont ils les ont entourés et pour avoir été à leurs côtés. « Les partisans du droit triompheront, et nous resterons fidèles au slogan : Bien loin de nous est l’humiliation ! », a-t-il conclu.